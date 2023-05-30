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رئيسة الحكومة تتلقى من محافظ البنك المركزي القائمات المالية لسنة 2022 للبنك وتقرير مراقبي الحسابات

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 22:12 قراءة: 0 د, 17 ث
      
التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي.
وسلم المحافظ لرئيسة الحكومة بهذه المناسبة القائمات المالية لسنة 2022 للبنك المركزي وتقرير مراقبي الحسابات،وفق ما جاء في بلاغ مقتضب لمصالح الاعلام بالقصبة.

وكان العباسي قدم الاربعاء الماضي الى رئيس الدولة القائمات المالية لسنة 2022 للبنك وتقرير مراقبي الحسابات.
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