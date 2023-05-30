كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

سجل خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الإثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.



//ولاية تونس// تونس قرطاج 6





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//ولاية بنزرت// ماطر 2 / منزل بورقيبة 2 / غزالة 3 / العالية 4 / أوتيك 4 / سونين 5 / غار الملح 2 / تينجة 1 / رأس الجبل 2 / سيدي أحمد 2 / بنزرت المدينة 1 /



//ولاية جندوبة// وادي مليز 11 / بني مطير 2 / سد بوهرتمة 2 / عين دراهم 8 / بوسالم 1 / فرنانة 3 / جندوبة 4 / طبرقة 7 / غار الدماء 10 / سد بربرة 8 / بلطة بوعوان 2 /



//ولاية زغوان// جرادو 12 / سد وادي الرمل 23 / عين عسكر 45 / صواف 12 / الزريبة 27 / سد وادي الكبير 22 / الناظور 26 / مقرن 53 / بئر مشارقة 31 / زغوان 75 / الفحص 40 / سد بئر مشارقة 23



//ولاية نابل// بوعرقوب 3 / دار شعبان 1 / بني خيار 1 / تاكلسة 6 / قرمبالية 9 / الحمامات 1 / سليمان 7 / منزل بوزلفة 7 / بني خلاد 7 / نابل 1 /



//ولاية الكاف// قلعة سنان 3 / الجريصة 1 / الطويرف 9 / نبر 8 / وادي ملاق 5 / الدهماني 1 / القصور 13 / القلعة الخصباء 1 / ساقية سيدي يوسف 14 / الكاف المحطة 1 / الكاف المدينة 5 / K13 6 /



//ولاية القصرين// حيدرة 2 / العيون 3 / فوسانة 4 / القصرين الشمالية 2 / تالة المحطة 7 / جدليان 2 / القصرين الجنوبية 1 / تالة المدينة 12 /



//ولاية سيدي بوزيد// سيدي بوزيد 2 / جلمة 1 / سبالة أولاد عسكر 15 /



//ولاية سوسة// النفيضة 2 / كندار 2 / المسعدين 1 / بوفيشة 13 / مساكن 1 /



//ولاية صفاقس// صفاقس 1



//ولاية باجة// عمدون 5 / تيبار 1 / سد كساب 2 / قبلاط 6 / مجاز الباب 1 / تستور 1 / باجة المحطة 10 / نفزة 3 / تبرسق 2 / باجة الجنوبية 1 /



//ولاية المنستير// صيادة لمطة بوحجر 1 / بني حسان 2 / معتمر 2 / المنستير 1 /



//ولاية القيروان// العلم 2 / سد نبهانة 23 / سيدي سعد 1 / العلا 4 / نصرالله 4 / عين جلولة 1 / السبيخة 11 / الشبيكة 1 / حفوز 4 / الوسلاتية 6 /



//ولاية بن عروس// بومهل 15 فوشانة 14 / مقرين 9 / مرناق 12 / رادس 8 / الخليدية 24 / بن عروس 13 / حمام الأنف 12 / المحمدية 17 / المروج 14 / بئر الباي 11 /



//ولاية أريانة// شرفش 5 /



//ولاية منوبة// المرناقية 10 / طبربة 6 / شوّاط 4 / الجديدة 4 / البطان 3 / برج العامري 10 / منوبة 8 /



//ولاية سليانة// الروحية 3 / العروسة 2 / عين بوسعدية 36 / قعفور 6 / برقو 32 / مكثر 7 / الكريب 2 / بوعرادة 10 / كسرى 10 / سليانة المحطة 17 / سليانة المدينة 10 /



//ولاية قفصة// زانوش1



