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وزير الفلاحة يدعو الى وضع خطة ناجعة لتطوير قطاع اللحوم الحمراء وتسهيل عمليات دعم صغار المربين

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 20:56 قراءة: 0 د, 37 ث
      
دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، الاثنين، الى وضع خطة ناجعة لتطوير قطاع اللحوم الحمراء والنهوض به، وانشاء بنك للمعطيات يضمّ المربين وأصحاب ورشات التسمين بما يمكن من تسهيل عمليات دعم صغار المربين والمحافظة على ديمومة القطاع.

وأوصى بلعاتي، خلال جلسة عمل حول قطاع اللحوم الحمراء ومدى تقدم الاستعدادات لعيد الأضحى، بمزيد العناية بالمسالخ مشددا على استكمال الإجراءات اللازمة المتعلقة بالاستعداد الجيد لعيد الأضحى من حيث توفر الاضاحي وتحديد كلفة الإنتاج مع مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن إضافة الى بعث نقاط بيع الاضاحي بالميزان في مختلف الجهات، وفق بيانات نشرتها الوزارة.

...

وتم خلال الجلسة تقديم الوضع الحالي لقطاع اللّحوم الحمراء في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة الشح المائي والحرب الأوكرانيّة الروسيّة ومدى تقدّم الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وفق المصدر ذاته.




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