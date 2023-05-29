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تواصل فعاليّات التمرين العسكري المشترك "الأسد الإفريقي 2023"

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 16:55 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي، فعاليّات التمرين العسكري المشترك "الأسد الإفريقي 2023"، بين تشكيلات مختلفة من الجيش التونسي وعناصر من القوّات العسكرية الأمريكية، وبمشاركة بعض المراقبين العسكريين من دول إفريقية.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأن أهمّ الأنشطة الخاصّة بالتمرين، تجري بميدان الرمي والمناورات ببن غيلوف بمعتمدية الحامة من ولاية قابس وبعض الوحدات العسكرية الأخرى. يحتضن .

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وأوضحت أنه تمّ التركيز بالخصوص خلال هذه المرحلة من التمرين، الذي ينتظم بالتعاون مع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "AFRICOM"، على قتال التشكيلات الصغرى والتكامل أرض جوّ، والقيام بتمارين في مجال الإخلاء الجوي الصحي، فضلا عن كيفية التوقّي من المخاطر الكيميائية والإشعاعات النووية وبعض التمارين البحرية التكتيكية.

وأضافت أنه تتمّ على هامش هذا التمرين، الذي انطلقت فعاليّاته يوم 8 ماي الجاري وتتواصل إلى غاية 6 جوان القادم، تنظيم دورات تكوينية ودروس نظرية وتطبيقية، خاصة في مجال الأمن السيبرني وتقنيات الإعلام والاتصال والقانون الدولي، في إطار تبادل الخبرات وتطوير قدرات الأفراد.


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