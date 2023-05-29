بطولة الرابطة الاولى (مجموعة التتويج): برنامج مباريات الجولة التاسعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و المقررة يومي السبت و الاحد 3 و 4 جوان القادم انطلاقا من الساعة الرابعة و النصف زوالا (س16 و 30 دق):

السبت 3 جوان 2023

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي-النادي الصفاقسي



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ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي-اتحاد تطاوين



الاحد 4 جوان 2023

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري-الترجي الرياضي

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان-الاولمبي الباجي



وكان الاتحاد الرياضي المنستيري قد تقدم بطلب الى الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة لاعادة برمجة مباراته ضد الترجي الرياضي التونسي .

وكشف الاتحاد الرياضي المنستيري، اليوم الاثنين في بلاغ على صفحته الرسمية، أنّه توجه بمراسلة للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بتاريخ 25 ماي الجاري، يدعوها فيها للنظر في اعادة برمجة مباراته أمام الترجي الرياضي التونسي، ليوم الاثنين 5 جوان عوضا عن يوم الأحد 4 جوان.

وأورد أنّ تاريخ المباراة يتزامن مع توقيت مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة بينه وبين النادي الافريقي، مشيرا الى أنّ طلبه باعادة برمجة مباراته مع الترجي الرياضي التونسي يأتي حرصا منه على تأمين متابعة المباراتين لأحباء الجمعية في أحسن الظروف.

يذكر أنّ الاتحاد الرياضي المنستيري يحتل المركز الثاني، مناصفة مع النادي الافريقي، في جدول ترتيب مجموعة التتويج، برصيد 15 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النجم الرياضي الساحلي صاحب الصدارة.