مونديال تحت 20 عاما - قائد المنتخب التونسي غيث الوهابي يتخلف عن المواجهة امام البرازيل بسبب الايقاف

سيكون قائد المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط غيث الوهابي ابرز متغيب عن المواجهة امام المنتخب البرازيلي المقررة يوم الاربعاء المقبل بداية من الساعة السادسة والنصف مساء بمدينة لا بلاتا الارجنتينية لحساب الدور ثمن النهائي لكاس العالم تحت 20 عاما.



وسيتخلف مدافع الترجي الرياضي عن المقابلة بسبب جمعه انذارين في الدور الاول تحصل عليهما في مباراتي العراق في الجولة الثانية والاوروغواي في الجولة الثالثة.





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يذكر ان المنتخب التونسي كان قد تاهل الى الدور ثمن النهائي بعدما احتل المركز الثالث ضمن المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من فوز على العراق 3-صفر مقابل خسارتين امام انقلترا واوروغواي بنفس النتيجة 1-صفر بينما صعد المنتخب البرازيلي كمتصدر للمجموعة الرابعة ب6 نقاط من انتصارين امام الدومينيكان 6-صفر ونيجيريا 2-صفر وخسارة امام ايطاليا 2-3.