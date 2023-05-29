سليانة: ضبط برنامج لتزويد 80 منطقة معطشة بالماء الصالح للشرب بكافة المعتمديات

في إطار الإستعداد لفصل الصيف، ضبطت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة برنامجا لتزويد المناطق المعطشة بكافة المعتمديات، وذلك بالاشتراك مع مختلف الهياكل المتدخلة.



وبيّن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة،منصف الهرمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجهة تضم حوالي 80 منطقة معطشة، تضم مايقارب 15 ألف نسمة موزعين على كافة المعتمديات، ولا تتوفر فيها شبكات مائية أو موارد مائية نظرا لانعزالها ووعورتها، ويتم تزويدها بالماء الصالح للشرب عن طريق الصهاريج والجرارات.





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وذكر أنّه تم عقد جلسات على المستوى المحلي والجهوي لضبط برنامج التزويد والذي تشترك فيه مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمعتمديات، وقد تم التطرق للمناطق المعطشة واحدة بواحدة على أن تتولى المصالح المعنية ضبطها نهائيا بإعتبار عدد العائلات ونقاط المياه المعتمدة للتزويد، إلى جانب الوسائل المادية المتوفرة بما في ذلك والجرارات والصهاريج.

وأشار المسؤول إلى أن برنامج تزويد المناطق المعطشة يدوم 3 أشهر بداية من شهر جوان القادم ويتواصل إلى غاية أواخر شهر أوت القادم.



