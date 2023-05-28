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النظر في مشاغل القطاع الفلاحي والصيد البحري محور لقاء وزير الفلاحة برئيس الاتحاد التّونسي للفلاحة والصيد البحري

Publié le Dimanche 28 Mai 2023 - 20:20 قراءة: 0 د, 39 ث
      
خصص اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي برئيس الاتحاد التّونسي للفلاحة والصيد البحري ا نور الدين بن عياد، للنظر في مشاغل القطاع الفلاحي والصيد البحري في ظل الظّروف المناخيّة الصّعبة.


وبحث الطرفان خلال هذا اللقاء الذي انتظم، امس السبت، بمقر الوزارة، السبل الكفيلة لدعم بعض المنظومات الفلاحية وتطويرها في إطار التعاون المشترك.


كما تناول الطرفان، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، موسم الزراعات الكبرى والحلول الممكنة لإنقاذه، فضلا عن تدارس السبل المثلى للمحافظة على كل من منظومة الألبان وقطاع الدّواجن وقطاع تربية الخيول.


كما تمّ خلال اللقاء التطرق الى مشاغل قطاع الصيد البحري، حيث تمّ الاتفاق على عقد جلسة عمل فنية مشتركة حول أجهزة الطرفية VMS، مع امكانية مراجعة سلم المحروقات والخدمات المينائية وبعض المسائل الأخرى المتعلقة بمزيد احكام تنظيم القطاع والمحافظة على الثروة السّمكية.

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