"الموارد الطبيعية في تونس والتغيرات المناخية"، عنوان ملتقى تنظّمة مدينة العلوم بتونس يومي 9 و10 جوان بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة

"الموارد الطبيعية في تونس والتغيرات المناخية"، هو عنوان ملتقى تنظمه مدينة العلوم بتونس، يومي الجمعة 9 والسبت 10 جوان المقبل، بمناسبة إحياء اليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من شهر جوان من كل سنة.



وتتمحور أشغال الملتقى، الذي ينعقد بمدرج ابن خلدون بمدينة العلوم بتونس، حول خمسة محاور رئيسية وهي الغلاف الجويّ والماء والتربة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية، مع تسليط الضوء على تأثير التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية والمقاربات المجدّدة التي تم تطويرها في إطار التكيّف مع التغيرات المناخية في مختلف هذه المجالات.

ويشارك في تأثيث هذا الملتقى ثلة من الخبراء في مجال البيئة وممثلون عن الوزارات المهتمة بالبيئة والمياه والفلاحة وعن جمعيات علمية ناشطة في المجال البيئي.

وكانت مدينة العلوم بتونس أعلنت عن فتح باب الترشح للمشاركة في هذا الملتقى أمام المؤسسات والشركات الناشئة والمبتكرة في مجال البيئة، ليتم بناء على الترشحات المقدمة، اختيار الشركات المشاركة وتمكينها من عرض مشاريعها خلال معرض التجديد البيئي الذي سينتظم، في اطار الملتقى يوم 9 جوان القادم.





