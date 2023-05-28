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نهائي البطولة الوطنية للرقبي ب15 لاعبا - الملعب النابلي يتوج باللقب للمرة السابعة عشرة في تاريخه

Publié le Dimanche 28 Mai 2023 - 16:53 قراءة: 0 د, 20 ث
      
احرز الملعب النابلي لقب بطولة تونس للرقبي ب15 لاعبا للموسم الرياضي 2022-2023 اثر فوزه على حامل اللقب المستقبل الرياضي بجمال بنتيجة 15-14 في مباراة الدور النهائي التي اقيمت اليوم الاحد على ملعب الشاذلي زويتن.
وهو اللقب السابع عشر في سجل الملعب النابلي في مسابقة البطولة.
وفي المقابل، عاد لقب البطولة في صنف تحت 17 عاما للمستقبل الرياضي بجمال بعد تغلبه في النهائي على الملعب النابلي 7-5.

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