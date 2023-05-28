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ريكو حارس باريس سان جيرمان في العناية المركزة بعد تعرضه لحادث

Publié le Dimanche 28 Mai 2023 - 16:05 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن باريس سان جيرمان بطل فرنسا لكرة القدم اليوم الأحد أن حارس مرماه سيرجيو ريكو في غرفة العناية المركزة في إسبانيا بعد تعرضه لحادث أثناء ممارسته الفروسية.
وأكد النادي الفرنسي تقارير صحفية إسبانية ذكرت أن ريكو الخيار الثاني لحراسة عرين باريس سان جيرمان نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى فيرخن ديل روسيو في إشبيلية.
وقال سان جيرمان في بيان "علم باريس سان جيرمان بحادث ريكو اليوم الأحد، ونحن على تواصل مستمر مع عائلته".
وانضم الحارس الإسباني (29 عاما) إلى باريس سان جيرمان في 2020 بعدما لعب في صفوفه موسما واحدا على سبيل الإعارة.

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