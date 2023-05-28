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أريانة: الجمعية التونسية لتشجيع على استعمال الدراجات تعلن تعليق نشاط سوق الدراجات الهوائية

Publié le Dimanche 28 Mai 2023 - 07:14 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلنت الجمعية التونسية للتشجيع على استعمال الدراجات الهوائية "فيلورسيون" اليوم السبت تعليق نشاط الدورة 13 من السوق المتخصص في بيع الدراجات الهوائية المعروف بـ"سوق البسكلات" الذي تنظمه آخر يوم أحد من كل شهر بمنتزه بئر بلحسن، على حين إشعار آخربعد إعلامها من قبل بلدية أريانة بأنه تم منع انتصاب السوق "بدون ذكر أي سبب"، وفق ما ورد في بلاغ للجمعية.

واستنكرت جمعية "فلويسيون" منع هذا السوق "الفريد من نوعه الذي يمثل مكسبا لمستعملي الدراجات في تونس" والذي يقام بمشاركة متطوعين من أعضائها وحضور مئات المشاركين مذكرة بأنها وقعت اتفاقية شراكة مع بلدية اريانة سنة 2019 وتساهم منذ ذلك التاريخ في تنمية الوعي بثقافة ركوب الدراجات في أريانة لجعل المدينة أقل ازدحامًا وأنظف وتتمتع ببيئة سكنية جيدة.
كما أشارت الجمعية في البلاغ ذاته، إلى أنها قدمت دراستين لإحداث مسارات للدراجات وأعدت ملف الإحالة لمناقصة لتركيز ممرات خاصة بالدرجات وإعطاء مكان للمترجلين في اريانة بشكل مجاني تطوعي.
واستنكرت الجمعية هذا المنع موجهة دعوة لوالي أريانة وجميع السلطات المختصة لوضع حد لما وصفته بـ"الممارسات التي تفتقر إلى الحوار وعدم احترام العمل المهم الذي يقوم به المجتمع المدني منذ سنوات لتحسين حياة المواطنين."

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