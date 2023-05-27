التعادل "1-1 " يحسم لقاء كلاسيكيو النادي الصفاقسي و النجم الساحلي

حسم التعادل الايجابي بنتيجة 1 - 1 لقاء كلاسيكو النادي الرياضي الصفاقسي و ضيفه النجم الرياضي الساحلي،اليوم بملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب منافسات الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وبادر النجم الرياضي الساحلي بافتتاح النتيجة في الدقيقة 41 عن طريق حمزة الجلاصي، قبل أن يعدل الحسين علي النتيجة للنادي الرياضي الصفاقسي في الدقيقة 84.

وكان النادي الرياضي الصفاقسي قد تحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 68 أعلن عنها الحكم السعودي خالد الطريس بعد الاستنجاد بتقنية الفار، فشل في تجسيمها اللاعب الغيني محمد كانتي بعدما اصطدمت كرته في القائم الأيمن للحارس علي الجمل.



وعلى ضوء هذه النتيجة، رفع النجم الرياضي الساحلي رصيده الى 20 نقطة محافظا على صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن ملاحقيه ( النادي الافريقي واتحاد المنستير 15 نقطة ) ، في حين استقر النادي الرياضي الصفاسي في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة الثامنة يوم الأربعاء و الخميس القادمين، حيث يستقبل الأولمبي الباجي النادي الافريقي، يوم 31 ماي، ويستضيف الترجي الرياضي التونسي اتحاد بن قردان يوم 1 جوان.



وفي ما يلي نتائج الدفعة الأولى للجولة الثامنة، والترتيب:



في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - النجم الرياضي الساحلي 1 - 1

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين - الاتحاد الرياضي المنستيري 0 - 4



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 20 8 5 2 1 8 3

2-النادي الافريقي 15 7 4 2 1 8 3

-الاتحاد المنستيري 15 8 3 2 3 12 7

4-اتحاد بن قردان 14 7 3 2 2 9 8

--الترجي الرياضي 14 7 3 1 3 7 6

6-النادي الصفاقسي 11 8 2 4 2 6 4

7-الاولمبي الباجي 10 7 2 2 3 4 5

8-اتحاد تطاوين 3 8 0 1 7 2 20



