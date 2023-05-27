كرة اليد: الترجي الرياضي يفوز على النادي الافريقي 35-27 ويتوج باللقب 35 في مسيرته

-توج الترجي الرياضي التونسي بلقب بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد موسم 2022-2023 اثر فوزه مساء اليوم السبت على النادي الافريقي بنتيجة عريضة 35-27 في لقاء الدور النهائي للبطولة الذي احتضنته قاعة محمد المزالي بالمنستير.



واضاف الترجي الرياضي بذلك اللقب رقم 35 لبطولة كرة اليد الى سجله حيث سبق له التتويج بالبطولة في 34 مناسبة



وكان الترجي الرياضي قد تمكن من بلوغ الدور النهائي لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد غداة انتصاره مساء الخميس المنقضي على النجم الساحلي بنتيجة 28-26 في لقاء نصف نهائي المسابقة و الذي احتضنته القاعة المغطاة محمد المزالي بالمنستير اما النادي الافريقي المتوج بالبطولة في العام الماضي فقد تاهل الى الدور النهائي للبطولة اثر تفوقه يوم الخميس على نادي ساقية الزيت بنتيجة 22-21 في لقاء الدور نصف النهائي للمسابقة بقاعة محمد المزالي بالمنستير.



