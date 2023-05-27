تطاوين: دعم شامل ومتنوع من اجل التمكين الاقتصادي للاسر ذات الوضعيات الخاصة والمساعدة على تامين موارد ذاتية للمراة الريفية

تعمل المندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن بولاية تطاوين، على مزيد الاحاطة بالنساء الراغبات في الانتاج وتحسين ظروفهن الاجتماعية والمادية، من خلال عدد من البرامج الانمائية والاقتصادية الكفيلة بتامين متطلبات الاعتماد على الذات وتوفير مصادر الحياة الكريمة



وبهذا الخصوص، اوضح المندوب الجهوي للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن محسن الرحال ل"وات" ان الوزارة خصصت لبرنامج التمكين الاقتصادي للاسر ذات الوضعيات الخاصة ما قيمته 200 الف دينار للفترة المنقضية، وخصصت 100 مائة الف دينار للسنة الجارية لتمكين 25 اسرة من تجهيزات وادوات الانتاج (باستثناء قطاع تربية الماشية).



وبين الرحال ان وزارة الاشراف خصصت 100 الف دينار لاعانة 30 امراة ريفية ضمن برنامج المراة الريفية التي تحتاج الى مزيد الدعم والاهتمام في اطار التكامل مع ما توفره النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمراة من مراكز تكوين في مختلف الصناعات التقليدية والحرف التي تتماشى وخصوصية الحياة الريفية.



وذكر انه سيقع ايضا تقديم 100 الف دينار ل20 اسرة في اطار برنامج خاص بالمهددين بالانقطاع المدرسي وتوفير الدعم لهم، خاصة في الظروف الصعبة التى تواجههم لا سيما بالنسبة للاسر التي هاجر اربابها ضمن موجة الهجرة السرية التى شملت الالاف من اهالي الجهة الذين غادروا اسرهم في اتجاه اوروبا، وترك عدد منهم ابناء دون موارد رزق، تتهددهم ظاهرة الاهمال والضياع، وفق قوله.



واشار الى تطور عدد المنتفعين ببرنامج "روضتنا في حومتنا" السنة الحالية الى 700 طفل استفادوا بمساهمة من الدولة ب50 دينارا عن كل طفل في كل شهر، واشار الى فتح مركز خاص بالمراة المعنفة بداية العام الجاري في اطار برنامج "صامدة" وهو يستقبل نساء معنفات من ولايات تطاوين ومدنين وقابس باعتباره المركز الوحيد في الجنوب الشرقي.



