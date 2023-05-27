سيدي بوزيد: وضعية التزويد بمادة السميد ستتحسن خلال الأسبوع القادم (المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات)

أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد مبروك عبادة في تصريح ل"وات" أن وضعية التزويد بمادة السميد ستتحسن أكثر خلال الأسبوع القادم باعتبار انه يتم يوميا تزويد الولاية بكميات تتراوح بين 150 و200 طن في 14 معتمدية، وسيتم تفادي مختلف النقاط السوداء التي تشهد غياب مادة السميد من خلال تحرير محاضر ضد المحتكرين وحجز كميات من السميد لدى المخالفين.



وأشار إلى انه في إطار متابعة وضعية التزويد بالمواد الاستهلاكية الحساسة وما تمت ملاحظته خلال الفترة المنقضية من نقص على مستوى تزويد مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل بمادة السميد، تولت مصالح المراقبة الاقتصادية التنسيق مع وحدات الإنتاج والمطاحن الناشطة بالولايات المجاورة على غرار قفصة والقصرين وصفاقس وسوسة لتمكين تجار الجملة من مادة السميد لضخها بمسالك التوزيع بمختلف المعتمديات.



وبين انه تم الانطلاق منذ يوم الاثنين الماضي في تطبيق هذا البرنامج بالتنسيق مع المصالح الأمنية، ليشهد نسق التزويد تحسنا ملحوظا، بالإضافة إلى مزيد تحسيس أصحاب المخابز بضرورة العمل أكثر وقت وتخصيص كميات استثنائية من مادة الفارينة المدعمة لدعم طاقة إنتاجهم وضمان تزويد المناطق الريفية بالخبز العائلي في أفضل الظروف وتفادي طوابير الانتظار التي سجلت مؤخرا.



