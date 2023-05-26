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نهائي بطولة كرة السلة: الاتحاد المنستيري يفوز على النادي الافريقي 79-76 ويتوج باللقب

Publié le Vendredi 26 Mai 2023 - 21:57 قراءة: 0 د, 59 ث
      
توج الاتحاد المنستيري بلقب البطولة الوطنية لكرة السلة بتغلبه على النادي الافريقي بنتيجة 79-76 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 69-69) اليوم الجمعة في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدور النهائي للبطولة الذي احتضنه القاعة الرياضية متعدةة الاختصاصات برادس.
وانهى فريق عاصمة الرباط حوار الدور النهائي للبطولة لفائدته على نتيجة 3-1 على مستوى الانتصارات.
وحافظ الاتحاد المنستيري بفضل هذا التتويج على لقب البطولة للمرة الخامسة على التوالى مضيفا الى رصيده اللقب الثامن بعد مواسم 1998-2000-2005-2019-2020-2021-2022-2023.
وسبق للنادي الافريقي الفوز مساء الاربعاء المنقضي على الاتحاد المنستيري 72-68 في مباراة الجولة الثالثة بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس بعد ان حسم الاتحاد المنستيري الجولتين الاوليين 78-72 و92-89 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 79-79) بقاعة محمد المزالي بالمنستير.
يذكر ان الفريقين سيلتقيان مجددا نهاية الاسبوع المقبل في اطار الدور النهائي لكاس تونس



الجولة الاولى
السبت 13 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النادي الافريقي 92-89 بعد تمديد الوقت


الجولة الثانية
الاثنين 22 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النادي الافريقي 78-72

الجولة الثالثة
الاربعاء 24 ماي 2023
النادي الافريقي-الاتحاد المنستيري 72-68

الجولة الرابعة
الجمعة 26 ماي 2023
النادي الافريقي-الاتحاد المنستيري 76-79 بعد تمديد الوقت

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