نهائي بطولة كرة السلة: الاتحاد المنستيري يفوز على النادي الافريقي 79-76 ويتوج باللقب

توج الاتحاد المنستيري بلقب البطولة الوطنية لكرة السلة بتغلبه على النادي الافريقي بنتيجة 79-76 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 69-69) اليوم الجمعة في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدور النهائي للبطولة الذي احتضنه القاعة الرياضية متعدةة الاختصاصات برادس.وانهى فريق عاصمة الرباط حوار الدور النهائي للبطولة لفائدته على نتيجة 3-1 على مستوى الانتصارات.وحافظ الاتحاد المنستيري بفضل هذا التتويج على لقب البطولة للمرة الخامسة على التوالى مضيفا الى رصيده اللقب الثامن بعد مواسم 1998-2000-2005-2019-2020-2021-2022-2023.وسبق للنادي الافريقي الفوز مساء الاربعاء المنقضي على الاتحاد المنستيري 72-68 في مباراة الجولة الثالثة بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس بعد ان حسم الاتحاد المنستيري الجولتين الاوليين 78-72 و92-89 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 79-79) بقاعة محمد المزالي بالمنستير.يذكر ان الفريقين سيلتقيان مجددا نهاية الاسبوع المقبل في اطار الدور النهائي لكاس تونسقاعة محمد المزالي بالمنستيرالاتحاد المنستيري-النادي الافريقي 92-89 بعد تمديد الوقتالجولة الثانيةالاثنين 22 ماي 2023قاعة محمد المزالي بالمنستيرالاتحاد المنستيري-النادي الافريقي 78-72النادي الافريقي-الاتحاد المنستيري 72-68النادي الافريقي-الاتحاد المنستيري 76-79 بعد تمديد الوقت