القصرين : طاقم طبي مختص يؤمن اليوم أولى عمليات القسطرة الاستشفائية والعلاجية بالمستشفى الجهوي

يؤمن ، اليوم الجمعة بقاعة القسطرة الجديدة في المستشفى الجهوي بالقصرين ، طاقم طبي يتكون من 10 أطباء مختصين في القسطرة مع طبيب مختص في جراحة الأوعية الدموية ، أولى عمليات القسطرة الاستشفائية والعلاجية والتي يبلغ عددها د 10 تدخلات وذلك اضافة الى اجراء عملية قسطرة علاجية لانسداد في الشريان الرئوي لطفلة عمرها 10 سنوات الى جانب عمليات جراحية لتركيب الناسور لمرضى القصور الكلوي .



وتأتي هذه البادرة في إطار الحملة الطبية " حافلة القلب " الثانية التي تنظمها الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين تحت إشراف وزارة الصحة وبدعم من مخابر "ميديس" ، لأمراض القلب المستعصية التي تتطلب تدخلات عاجلة من خلال إجراء عمليات قسطرة على عين المكان للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية في القلب والأوعية الدموية وفق رئيس الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية ، الدكتور سالم عبد السلام.



وذكر رئيس هذه الجمعية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن " حافلة القلب الثانية" تندرج في اطار معاضدة مجهودات أطباء القلب بالمستشفى الجهوي بالقصرين ، لافتا الى أن قاعة القسطرة بهذه المؤسسة الصحية دخلت حيز الاستغلال منذ أربعة أيام حيث تم اجراء أولى عمليات القسطرة الاستشفائية والعلاجية.

وبين بالمناسبة أن الحملة الطبية الثالثة ستكون في ولاية جندوبية علما بأن الأولى تحولت في شهر جانفي المنقضي الى ولاية قبلي على ان تتوالى هذه الزيرات لتشمل بقية الولايات .

ومن جهته أبرز المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني في تصريح لمكتب (وات) أن قاعة القسطرة ستعمل كامل اليوم والأسبوع ( 24 /24 ، و7 / 7 ) وذلك على مدار السنة ، مبرزا أنه تم انتداب الإطار شبه الطبي اللازم للغرض والذين أجروا تربصات في المستشفيات الجامعية ..كما سيتم تعزيزقاعة القسطرة في غضون الاسبوع المقبل بطبيبة قلب ثانية .

وأوضح الشعباني بالمناسبة أن التكلفة الجملية لقاعة القسطرة تقدر ب700 ألف دينار والتجهيزات بمليونبن و162 ألف دينار ، مشيرا إلى أنها تعد الأولى من نوعها في القطاع الصحي العمومي وتستفيد من خدماتها خمس ولايات وهي القصرين وسيدي بوزيد وسليانة وقفصة والكاف .

وفي تصريحات متطابقة لصحفية ( وات) بالجهة عبر عدد من المرضى المستفيدين من خدمات " حافلة القلب الثانية" عن بالغ فرحتهم بدخول قاعة القسطرة حيز الإستغلال الفعلي وتمكنهم من اجراء عملياتهم المؤجلة في جهتهم على يد طاقم طبي يضم خيرة أطباء تونس .



