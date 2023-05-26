وزيرا التجهيز والرياضة يشددان على تنفيذ اشغال ملعب المنزه بشكل تشاركي وسريع

واكد الوزيران خلال زيارة ميدانية مشتركة أدياها إلى حظيرة الاشعال الجارية على مستوى الملعب الاولمبي بالمنزه ضرورة الالتزام بالجودة ومراعاة المواصفات الفنية العالمية علما وان مدة اشغال تهيئة ملعب المنزه تقدر ب900 يوم باعتمادات تناهز 100 مليون دينارويشهد المعلب حاليا إنجاز المدارج الجديدة بعد أن تمّ استكمال كل الاختبارات والدراسات التفصيلية والمخبرية وتركيز مصنع خاص بهذه الأشغال والانطلاق في تدعيم جميع هياكل الملعب وإنجاز الهياكل المعدنية وتدعيم حجرات الملابس وإنجاز الاختبارات اللازمة على الغطاء القديم للملعب.