تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بأرخبيل قرقنة الجمعة

يسجل أرخبيل قرقنة اضطرابا وانقطاعا في توزيع مياه الشرب بداية من السادسة من صباح، الجمعة.



وأفادت الشركة في بلاغ أصدرته، أن عطبا مفاجئا طرأ فجر، الجمعة، على المحوّل الكهربائي المزوّد لمحطّة تحلية المياه بالأرخبيل. وأكدت إستئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة الواحدة ظهرا من اليوم ذاته، بعد الانتهاء من عمليّة إصلاح المحوّل.



