وزير الخارجية يجدد التأكيد خلال حفل استقبال بمناسبة احياء يوم افريقيا، على متانة علاقات تونس ببلدان القارة الافريقية

جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، التأكيد على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع تونس ببقية بلدان القارة الافريقية، وهي التي كانت من البلدان المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية ومن ثم الاتحاد الإفريقي.



جاء ذلك في كلمة القاها وزير الخارجية، خلال حفل استقبال انتظم يوم الخميس في مقر الوزارة، بمناسبة إحياء يوم إفريقيا الموافق ليوم 25 ماي 2023، حضره السفراء الأفارقة المعتمدون بتونس والقناصل الشرفيون لعدد من الدول الإفريقية بتونس وممثلو الوزارات والهياكل الاقتصادية التونسية.



كما شارك في هذا الحفل، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزراة الشؤون الخارجية، عدد من الضباط الأفارقة المتواجدين ببلادنا في إطار متابعة تربصاتهم بالمدارس العسكرية التونسية ومن الضباط التونسيين من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية الذين شاركوا في مهمات حفظ السلام بإفريقيا إلى جانب مشاركة رئيس جمعية الطلبة الأفارقة بتونس.



وشدد الوزير على انتماء تونس لمحيطها الإفريقي واعتزازها ببعدها القاري مجددا عزمها الراسخ لمواصلة الإسهام الفاعل في تطوير علاقات التعاون وتعزيز التضامن بين بلدان القارة خدمة لمصالح شعوبها، مؤكدا على إيلاء أهمية قصوى للرأسمال البشري الذي تزخر بيه قارتنا الإفريقية ولا سيما فئة الشباب التي تعد قاطرة لتحفيز ودعم المسارات التنموية في بلدانهم.



كما توجهت، سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية وعميدة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس، بكلمة، بالمناسبة، أكدت فيها على أهمية إحياء هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الستين لتبني ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية من قبل الزعماء المؤسسين، مشيرة إلى ضرورة مزيد تدعيم العمل الإفريقي المشترك.



وألقى رئيس جمعية الطلبة الأفارقة بتونس، كلمة عبر من خلالها على اعتزاز الطلبة الأفارقة بتواجدهم بتونس وفخرهم بمتابعة دراستهم العليا ببلادنا، مثمنا المستوى المتميز للتكوين والتأطير بالجامعات التونسية وما توفره تونس من ظروف ملائمة الإقامة والنجاح.



وكان هذا الحفل مناسبة كرم خلالها الوزير ثلة من الطلبة الأفارقة المتفوقين المزاولين لتعليمهم العالي بتونس بالجامعات التونسية العمومية والخاصة. و يأتي هذا التكريم ترجمة للأهمية التي توليها بلادنا لمزيد تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في المجالات الحيوية كالتعليم العالي و التكوين.



ومن ناحية أخرى، احتضن بهو الوزارة معرض صور حول تاريخ العلاقات التونسية الإفريقية منذ الاستقلال إضافة إلى عرض لوحات وأعمال فنية لمبدعين تونسيين مستوحاة من الموروث الثقافي الإفريقي. كما تخلل هذا الحفل عرض لومضات وتسجيلات حول الموروث الثقافي التونسي-الإفريقي.



