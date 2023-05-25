تونس تتوج بأفضل عرض متكامل في مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي بسلطنة عمان

توّج المسرح الجامعي التونسي بجائزة أفضل عرض متكامل وجائزة أفضل موسيقى عن مسرحية "رشفة فن".



وحصل هذا العرض على 5 جوائز أخرى، أمس الأربعاء ضمن فعاليات مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي في دورته التاسعة بالعاصمة العُمانية مسقط، وهي جائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل ممثلة دور أول لأميمة الجميعي وجائزة أفضل ممثلة دور ثان لآمنة الغربي، وجائزة أفضل ممثل دور أول لأسامة الشيخاوي وكذلك جائزة أفضل ممثل دور ثان لحسن الأشهب.



وفاز المسرح الجامعي العماني بخمس جوائز تحصّلت عليها مسرحية" الخشاب"، وهي أفضل أزياء وأفضل تأليف وأفضل ممثل واعد. كما حازت مسرحية "ميلاد" جائزة أفضل إضاءة، وجائزة أفضل مكياج.



ونال المسرح الجامعي العراقي جائزة أفضل ديكور عن عرض "جندرمان"، وفاز المسرح الجامعي المصري عن مسرحية "صاحب سعادتك" بجائزة أفضل ممثلة واعدة.



وتألّفت لجنة تحكيم المسابقة من الفنان السوري أسعد فضة (رئيس) والفنان القطري صلاح الملا واللبناني قاسم اسطنبولي.



