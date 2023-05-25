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الحكم السعودي خالد الطريس يدير كلاسيكو النادي الصفاقسي و النجم الساحلي

Publié le Jeudi 25 Mai 2023 - 17:39 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم السعودي خالد الطريس لادارة مباراة الجولة الثامنة من منافسات مرحلة التتويج و التي ستجمع النادي الصفاقسي بالنجم الساحلي يوم السبت 27 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا (س16).
وسيساعد حكم الساحة خالد الطريس كل من هشام الرفاعي و وفيصل القحطاني بينما سيكون عبد الله الشهري حكم تقنية الفيديو المساعد (الفار).
ومن جهة اخرى سيدير الحكم احمد الذوادي مباراة ملعب نجيب الخطاب بتطاوين بين اتحاد المكان و الاتحاد المنستيري و المقررة يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س14) بمساعدة نجيب المرنيسي و خالد سويح بينما ستعهد للحكم ايمن النصري مهمة الاشراف على تقنية (الفار).

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