توزر: المشروع الحرفي "بصمات تراثية "2 يعمل على تثمين حرفة صنع القفة من سعف النخيل وإدخال تقنيات حديثة عليها لتجديدها

تنفذ جمعية المرأة الواحية للتنمية المستدامة بتوزر مشروعها "بصمات تراثية 2"، اليوم الخميس وغدا الجمعة، لفائدة 15 متكونة في فضاء دار بن عزوز بالمدينة العتيقة بتوزر في اختصاص تزويق القفة المصنوعة محليا من سعف النخيل بغاية ادخال تقنيات جديدة على صناعة القفة وتزويقها وتثمينها، وفق فريدة لعيمش رئيسة الجمعية.





وبيّنت رئيسة الجمعية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المرحلة الأولى من المشروع نفّذت يومي 18 و19 ماي الجاري لفائدة 23 منتفعة في منطقة الشبيكة من معتمدية تمغزة، لافتة الى أن اختيار المشروع على القفة يرجع بالأساس الى أهمية النخلة كموروث حضاري في منطقة الجريد وإلى الحرص على البحث عن كيفية تثمين هذا الموروث حتى يتحول الى مورد اقتصادي في الجهة.





وأضافت أن المشروع يقوم على تكوين عدد من النساء في عدة مناطق من الولاية حول كيفية تزويق القفة حتى يكون منتوجها موجها للتسويق الداخلي والخارجي، ويتم ذلك بإشراف حرفيات في المجال، حيث يتم تكوين المنتفعات في كيفية صنع يدين للقفة بطرق حديثة ثم تزيين حدودها، إلى جانب تمكينهن من وسائل عصرية في تزيين القفة تتماشى مع متطلبات السوق من الناحية الجمالية.

وقالت لعيمش أنّ اختيار منتج القفة المحلية المصنوعة من سعف النخيل يرجع إلى توجه المستهلك في تونس والخارج الى منتجات طبيعية غير ملوثة للبيئة، فضلا عن الاستعمالات المتعدّدة للقفة في شكلها العصري الذي لا يقف عند كونها تعوّض الاكياس البلاستيكية بل يمكن استعمالها في عدة مجالات.

هذا ويتواصل هذا المشروع الممول من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية غدا الجمعة ببرنامج يتضمن بالخصوص مداخلة المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بعنوان "سعف النخيل تجربة رائدة في التطوير والتسويق" لابراز القيمة التسويقية التي تحظى بها منتجات سعف النخيل في السوق التونسية وفي أسواق خارجية خلال السنوات الأخيرة بفضل توجه الحرفيين الى التجديد والابتكار شكلا وتزويقا.

ومن البرمج أن يقدم المندوب الجهوي للسياحة مداخلة تبرز أهمية قطاع الصناعات التقليدية كركيزة أساسية للمسلك السياحي في الجهة باعتبار أنّ هذه المنتجات تدخل في مجال السياحة الثقافية التي تثمن الموروث الحضاري للمنطقة ومهارات سكانها.



