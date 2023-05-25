المجموعة الموسيقية الامريكية "دينا بريستون باند" تشارك تجربتها الموسيقية والتسويقية مع موسيقيين هواة من ولاية توزر

اختارت المجموعة الموسيقية الأمريكية "دينا بريستون باند" أن تشارك، أمس الاربعاء، تجربتها الموسيقية وكذلك تجربتها في مجال التسويق لإنتاجاتها الموسيقية وطرق العمل الجماعية مع مجموعة من شباب ولاية توزر من بين الموسيقيين الهواة وذلك بتنسيق من مركز أعمال توزر.

وتتنزل زيارة المجموعة الموسيقية ضمن جولة تقوم بها في خمس مدن تونسية حيث تحيي حفلات هناك بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب الشؤون التعليمية والثقافية بالولايات المتحدة الامريكية مع زيارة خاصة لولاية توزر التقت فيها بشبان تحدثت معهم عن تجربتها وعن وسائل التسويق وضرورة وضع مخطط للنجاح.



وضمن الاتفاقيات التي ينفذها مركز أعمال توزر، حلت قائدة المجموعة الموسيقية دينا بريستون وزوجها الى مدينة توزر وفق توضيح مديرة مركز الأعمال تقوى حدان باعتبار أن ورشة العمل التي جمعت الموسيقية بشبان تهدف الى تعزيز روح ريادة الاعمال لديهم في المجال الموسيقي وللاقتداء بالولايات المتحدة الامريكية التي تساهم الصناعات الإبداعية فيها بنسبة كبيرة في الاقتصاد.



والى جانب قيمتها الفنية فإن للمجموعة الموسيقية خبرة في مجال ريادة الاعمال بحسب تقوى حدان لذلك اختارت أن تجوب عددا من بلدان العالم لنشر ثقافة ريادة الاعمال في المجال الموسيقي وتكون تونس البلد الرابع والأربعين الذي تزوره في هذا الإطار.



وأكدت أنه يمكن لولاية توزر أن تستفيد من هذه التجربة باعتبار أن نسبة السكان الشباب مرتفعة ونظرا لوجود اقبال على الترفيه والاهتمام بوسائل الاعلام لافتة الى أن مركز أعمال توزر عمل خلال العامين الأخيرين على بعث مجموعة من المشاريع الجديدة في مجال الصناعات الثقافية والابداعية أبرزها احداث قاعة سينما "12 بعد" واستديوهات لتسجيل الموسيقى لتؤكد الصناعات الثقافية والابداعية أنها مجال واعد بإمكانه أن يستفيد من برامج ريادة الاعمال ويساهم في دفع الاقتصاد الوطني.



