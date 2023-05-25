بطولة الرابطة الاولى (مجموعة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي ستدور على 3 دفعات على النحو الاتي :



السبت 27 ماي 2023

ملعب الطيب المهيري بصفاقس س16

النادي الصفاقسي-النجم الساحلي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س 14

اتحاد تطاوين-الاتحاد المنستيري



الاربعاء 31 ماي 2023

ملعب باجة س16

الاولمبي الباجي-النادي الافريقي



الخميس 1 جوان 2023 س17

الترجي الرياضي-اتحاد بن قردان



