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بطولة الرابطة الاولى (مجموعة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثامنة

Publié le Jeudi 25 Mai 2023 - 15:46 قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي ستدور على 3 دفعات على النحو الاتي :

السبت 27 ماي 2023
ملعب الطيب المهيري بصفاقس س16
النادي الصفاقسي-النجم الساحلي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س 14
اتحاد تطاوين-الاتحاد المنستيري

الاربعاء 31 ماي 2023
ملعب باجة س16
الاولمبي الباجي-النادي الافريقي

الخميس 1 جوان 2023 س17
الترجي الرياضي-اتحاد بن قردان

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