وزير مالية جنوب إفريقيا ومحافظ البنك المركزي لجزر الموريس يتوجان بجائزة "افريكان بنكر" لأفضل أداء بنكي في إفريقيا لسنة 2023

من مبعوثة وات/فاتن الباروني - فاز وزير مالية جنوب إفريقيا، إينوك غودونغوانا، على جائزة "افريكان بنكر" في نسختها 17، لأفضل وزير مالية لسنة 2023 في إفريقيا. وأسندت لجنة تحكيم المسابقة، التّي ترأسها، عمر بن يدر، هذا اللقب لوزير جنوب إفريقيا لتميزه في التحكم في استقرار اقتصاد بلاده، فضلاً عن عمله على دفع الاستثمار لتسريع الانتقال الطاقي.



وتوّج أصغر محافظ بنك مركزي لجزر موريس، هارفش كومار سيغولام، خلال حفل، انتظم مساء أمس، الأربعاء بمدينة شرم الشيخ المصرية على هامش انعقاد أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية من 22 إلى 26 ماي 2023، على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي إفريقي لسنة 2023.



وتقلد سيغولام منصب محافظ البنك المركزي لجزر الموريس في بداية جائحة كوفيد- 19. ونجح في الاستفاد من تمويلات مؤسسة موريشيوس للاستثمار (MIC) لتقديم دعم مالي هام للقطاعات الرائدة في الاقتصاد من خلال الاستثمار في القطاع الخاص. وقد زادت قيمة وعائدات هذه الاستثمارات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في الأسواق المالية.



وتعد مسابقة "افريكان بنكر" من أهم المسابقات في القطاع البنكي الافريقي، وحضر فعاليات حفل التتويج بشرم الشيخ أكثر من 300 مسير لبنوك كبرى وفاعلين اقتصاديين وسياسيين من ضمنهم رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية، ايكونوومي اديسينا.



وتوجت إستر كاريوكي، مديرة العمليات الفلاحية ببنك Co-op في كينيا، بلقب افضل عامل في بنك إفريقي لسنة 2023.



ومنح حكام مسابقة "افريكان بنكر" هذه الجائزة لإستر كاريوكي لأهمية دورها في تعزيز الفلاحة كفئة أصول رئيسية لمؤسستها. واعتبرت لجنة التحكيم أنّها نموذجا يحتذى به في القطاع لنجاحها في الترفيع من نسب الإقراض الموجّهة لفائدة الفلاحة وإطلاق منصة Co-op Bank Soko ، وهي سوق رقمية تربط سلاسل القيمة الفلاحية وتضمن أفضل سعر للمنتجات، التّي يقع بيعها.



وفاز بنك التوريد والتصدير "افريكزيم بنك"، الذي يتخذ القاهرة مقرا له، وللسنة الثانيه على التوالي، على جائزة أفضل بنك في إفريقيا لسنة 2023، اضافة إلى نيل جائزة أخرى لأفضل مؤسسة تمويل التنمية وذلك لريادته المتنامية في قطاع الخدمات المالية في إفريقيا.



وللتذكير فقد حاز صندوق الودائع والأمانات التونسي على الجائزة الاولى لفئة البنوك الداعمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لريادته في مجال تمويل إحداث المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة المجددة خاصة في الجهات الداخلية التونسية أو التي تسيرها النساء.





