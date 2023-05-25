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زغوان: استرجاع عقارين دوليين بمنطقة الزريبة بمساحة 14 هكتارا

Publié le Jeudi 25 Mai 2023 - 09:42 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكنت المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان، مساء أمس الأربعاء، من استرجاع عقارين دوليين بمنطقة الزريبة يمسحان 14 هكتارا من الأراضي الفلاحية، تم الاستيلاء عليهما والتصرف فيهما سابقا بدون وجه حق.

وذكر المدير الجهوي لـ"وات" أحمد السقني، أن عملية استرجاع العقارين جرت في ظروف عادية وذلك تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن والي زغوان، وقد تم وضعهما على ذمة مصالح ديوان الأراضي الدولية لإعادة توظيفهما لاحقا، لافتا إلى أنه وقع استرجاع 5 عقارات دولية بمساحة تفوق 300 هكتار خلال شهر ماي الجاري، لتبلغ المساحة الجملية للأراضي الدولية المسترجعة بولاية زغوان حوالي 12610 هكتارات ما زالت تحت تصرف الديوان في انتظار إعادة التوظيف

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