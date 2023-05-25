رؤساء الاتحادات الجهوية بمنظمة الاعراف يطالبون باتخاذ حزمة اجراءات عاجلة لدعم قطاع النقل

طالب رؤساء الاتحادات الجهوية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بضرورة التصدي لكل من يحاول المسّ من قطاع النقل واتخاذ حزمة إجراءات عاجلة الكفيلة بضمان ديمومته.



وعقد مجلس الاتحادات الجهوية، الأربعاء اجتماعا، بمقر الاتحاد اشرف عليه رئيس المجلس، حسين معاوية وحضره رؤساء هذه الاتحادات.



وتناول المشاركون في الاجتماع الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالجهات وخاصة الشواغل التنموية والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجهوية في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة تدعم الاستثمار وتحفز على بعث مواطن شغل جديدة.



ودعا الحاضرون الى ضرورة التفاف كل منظوري الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجهات حول المنظمة.









