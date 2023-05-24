ريال مدريد يفوز على رايو فايكانو 2-1

فاز ريال مدريد على ضيفه رايو فايكانو بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاربعاء على ملعب /برنابيو/ لحساب الجولة ال36 من البطولة الاسبانية لكرة القدم .

و كان الريال سباقا للتهديف بفضل كريم بنزيما في الدقيقة (31) لكن تمكن رايو فايكانو من تعديل النتيجة بهدف سجله راؤول توماس في الدقيقة (84) قبل أن يضف رودريغو سيلفا دوغوس هدف الفوز للملكي في الدقيقة (89) .



