تونس تتقدم الى المركز 8 في قائمة مصدري الملابس الى الاتحاد الأوروبي بزهاء 666 مليون اورو مع موفى مارس 2023

تقدّمت تونس الى المرتبة الثامنة، ضمن قائمة مصدري الملابس الى الاتحاد الاوروبي مستحوذة على حصة في حدود 06ر3 بالمائة، خلال الربع الاول من سنة 2023، بعد ان حازت المرتبة التاسعة خلال نفس الفترة من سنة 2022.





وكشف المركز الفني للنسيج في نشريته لشهر ماي 2023، ان الاتحاد الاوروبي قام خلال الربع الاول من العام الجاري، بتوريد ملابس بقيمة 8ر21 مليار أورو وقد صدرت تونس الى الاتحاد منتوجات بقيمة 860ر666 مليون اورو.





وتحتاج تونس لمزيد تعزيز موقعها ومجابهة المنافسة، وفق المركز، الى اعتماد خطة تجارية يتضمن الاهتمام بالاقتصاد الدائري والجواز الرقمي وتخفيض بصمة الكربون الى جانب وضع خطة عمل قائمة على تحسين الاطار التشريعي لتحفيز الاستثمار الأخضر والازرق وتسهيل نقل التكنولوجيا ودعم القدرات.



وأرجع المركز تحسّن تموقع تونس مقابل المغرب، التي تراجعت بمرتبتين، الى المرتبة العاشرة ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي، إلى ثقة أصحاب القرار الأوروبيين في الوجهة التونسية وتوفر عامل الجودة والقيمة المضافة ونجاح الشركات التونسية في تخطي العوائق المتصلة بالأزمة الاقتصادية في أوروبا.





وسجلت تونس ارتفاعا في صادرات الملابس نحو الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من سنة 2023، بنسبة 28ر16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. يشار الى صادرت الصين تراجعت بنسبة 504ر14 بالمائة وزادت صادرات بنغلاديش بنسبة 53ر8 بالمائة.





وتتصدّر الصين قائمة مصدّري الملابس الى الاتحاد الأوروبي بحصة تناهز 55ر24 بالمائة تليها بنغلاديش بحصة في حدود 08ر24 بالمائة وتركيا، بنسبة 85ر11 بالمائة، والهند بحصة 69ر5 بالمائة، في حين تقارب حصة المغرب 81ر2 بالمائة.





وحققت تونس صادرات ملابس برقمين باستثناء اسبانيا التي سجلت تراجعا بنسبة 58ر2 بالمائة. علما وان صادرات الملابس ارتفعت الى فرنسا بنسبة 24ر13 بالمائة، وإيطاليا، 75ر17 بالمائة، وألمانيا، 19ر31 بالمائة، وبلجيكيا، 12ر18 بالمائة.







