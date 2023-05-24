وزير التربية وسفير إيطاليا بتونس يشرفان على موكب استلام مجموعة من وسائل النقل المدرسي وتجهيزات نقل الأكلة المدرسية

في اطار التعاون الثنائي التونسي الإيطالي لمقاومة الانقطاع المدرسي، أشرف وزير التربية محمد علي البوغديري رفقة سفير تونس بايطاليا "فابريزيو ساجيو"، اليوم الاربعاء على موكب استلام مجموعة من وسائل النقل المدرسي وتجهيزات نقل الأكلة المدرسية، وذلك بالمخازن المركزية لوزارة التربية بمعتمدية مقرين بولاية بن عروس.وأكد وزير التربية بالمناسبة على أهمية هذه المساعدات الإيطالية التي سيتم توزيعها على مختلف ولايات الجمهورية، والمتمثلة في 95 حافلة لنقل التلاميذ، و13 شاحنة لنقل الأكلة المدرسية، و3 وحدات متنقلة لصيانة العربات، و60 جرار مجهز بصهاريج لتخزين المياه، بكلفة جملية فاقت 33 مليون دينار.ولفت الى أن هذه المساعدات تأتي في شكل قرض تفاضلي ميسر (تقريبا دون فوائض)، وذلك لدعم تونس في المجال التربوي، مشيرا الى أهمية التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات والى عراقة العلاقات التاريخية التونسية الإيطالية.ومن جانبه أعرب السفير الإيطالي عن استعداد بلاده لمزيد دعم تونس في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجال التربوي والقطاع الرياضي، مقترحا بالخصوص دعم تدريس اللغة الإيطالية في المعاهد والمدارس التونسية من خلال تنظيم أيام دراسية إيطالية، وبعث نوادي في الغرض تيسّر تعلّم اللغة للشباب واكتساح سوق الشغل، الى جانب تنظيم مقابلات في كرة القدم بين المؤسسات التربوية التونسية والايطالية.وأشار الى أن المجال التربوي يمثل أولوية في التعاون الإيطالي التونسي حيث تخصص اعتمادات بقيمة 17 مليون أورو لدعم هذا المجال وتحفيز الشباب على الدراسة والحدّ من الانقطاع المدرسي، والإقبال أكثر على التكوين المهني وبعث المؤسسات الواعدة ومرافقة الشباب والنساء وحاملي الإعاقة بهدف ادماجهم في سوق الشغل.