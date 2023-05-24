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الكاف: جمعيات نسائية تنفذ يوم غضب امام المحكمة الابتدائية للتنديد بتنامي ظاهرة العنف ضد المرأة والمطالبة بتفعيل القانون 58 لسنة 2017

Publié le Mercredi 24 Mai 2023 - 12:39 قراءة: 0 د, 52 ث
      
نظمت جمعيات نسائية بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية، اليوم الاربعاء، امام مقر المحكمة الابتدائية بالكاف، يوم غضب، احتجاجا على تنامي منسوب العنف ضد المرأة، وعدم تفعيل القانون 58 لسنة 2017 الذي ينص على جملة من العقوبات في صورة الاعتداء على المرأة لفظيا أو معنويا أو جسديا ، وفق عدد من المشاركين في الاحتجاجات.

ورفع المشاركون في هذا اليوم الذي يتزامن مع ذكرى مرور سنتين على وفاة "رفقة الشارني" التي قتلها زوجها بسبب خلافات عائلية، شعارات تندد بما "صمت القضاء" و"عدم اصدار عقوبة ضد منفذ هذه الجريمة إلى حد الآن"، معبرين عن امتعاضهم من تنامي ظاهرة العنف المسلط على المرأة وعدم تطبيق القانون 58 لسنة 2017 بصفة فعالة من طرف السلط القضائية، على حد تعبيرهم

وقالت رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف كريمة البريني في تصريح ل"وات" أن الهدف من الاحتجاج، تحسيس الدوائر القضائية بأهمية الاسراع في إصدار الأحكام في مثل هذه القضايا وتسليط أقصى العقوبات على مرتكبيها، حماية لحقوق المرأة، وسعيا إلى الحد من تنامي منسوب العنف المسلط عليها ، حيث تم خلال السنوات المنقضية تنفيذ عدة جرائم راحت ضحيتها نساء، على حد قولها.

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