ينظّم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" أيّام 1 و2 و3 جوان 2023 ندوة دوليّة عنوانها "بورقيبة المؤسّس". وتقام هذه الندوة بالشراكة مع جمعيّة الدراسات البورقيبيّة والأرشيف الوطني التونسي.



ووفق بلاغ صادر عن بيت الحكمة، تأتي هذه الندوة "في إطار الاهتمام بالأعلام والرموز والزعماء المؤسّسين"، وتتضمّن المداخلات والشهادات والمقاربات التي سيتم تقديمها، قراءات وتحاليل وشهادات.



وسيتولى تقديم هذه القراءات، نخبة من الأكاديميين والباحثين والسياسيين والإعلاميين من تونس، ومن عديد الدول، ومن عديد الجامعات العالميّة، سيتناولون بالدرس الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، "بوصفه الزعيم -المؤسّس، والحاضر اليوم عبر رمزيّته وثقله وثراء مسيرته السياسيّة بشهادة حتى المختلفين معه والناقدين لمشروعه".



ويشارك في هذه الندوة عدة محاضرين منحدرين من سياقات فكريّة مختلفة، ومن مرجعيّات متنوّعة، وذلك سعيا إلى التعريف بأبرز مضامين التجربة البورقيبيّة منذ التأسيس، وصولا إلى مقاصدها اليوم.

ومن بين المشاركين في تقديم الشهادات، عديد الشخصيات التي رافقت بورقيبة زمن حكمه، منهم فؤاد المبزع ومحمد الناصر والطاهر بلخوجة وصلاح الدين فرشيو وحامد الزغل، فضلا عن عدد من معارضيه آنذاك من بينهم أحمد السماوي.



ومن بين المشاركين في تقديم المداخلات، رئيس مجمع بيت الحكمة محمود بن رمضان، ورئيس جمعية الدراسات البورقيبية أحمد ونيس والأكاديميين إلياس الجويني ومحمد كرو ومدير الإذاعة سابقا عبد العزيز قاسم الذي أصدر مؤخرا كتاب "بورقيبة المستمع الأكبر" والمسرحي ورجل الثقافة رجا فرحات الذي قدم سلسلة من الأعمال المسرحية عن بورقيبة، والمؤرخ نورالدين الدقي، والأكاديمية كلثوم مزيو والدكتورة سعيدة الدوكي المختصة في الطب النفسي، والتي رافقت بورقيبة في أيامه الأخيرة.

كما يشارك الصحفي "برتران لوجندر" صاحب كتاب "بورقيبة" الصادر بالفرنسية سنة 2019 والمؤرحة التونسية الفرنسية صوفي بسيس.



