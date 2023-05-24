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اتحاد الفلاحين يشارك في اجتماع الجلسة العامة للمنظمة العالمية للفلاحين بجنوب إفريقيا

Publié le Mercredi 24 Mai 2023 - 14:46 قراءة: 0 د, 43 ث
      
يشارك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في اجتماعات الجلسة العامة للمنظمة العالمية للفلاحين المنعقدة بجنوب افريقيا من 21 إلى 24 ماي 2023 .

واكد الاتحاد في بلاغ نشره ،الثلاثاء، ان رئيس المنظمة نور الدين بن عياد يحضر هذه الاجتماعات التي تتمحور حول الإستثمار في حلول زراعية تخدم نظام غذائي يراعي الخاصيات البيئية ويحافظ على المحيط.

وتضم "المنظمة العالمية للفلاحين" منظمات المزارعين من كافة أرجاء العالم واختارت جنوب إفريقيا لعقد جلستها العامة ويعد الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أعضائها منذ سنة 2016 وتستضيف الجلسة جمعية المزارعين الأفارقة بجنوب إفريقيا .

ويحضر الجلسة العامة عديد الأطراف أهمها الهياكل الفلاحية من جميعدول العالم بالإضافة إلى مسؤولين من أعلى مستوى عن الحكومات والقطاع الخاص إلى جانب مراكز البحث العلمي والجامعات والمؤسسات المالية المانحة.

وإلتقى بن عياد الكاتبة العامة للإتحاد المغاربي للفلاحين وشمال افريقيا ريم الفرشيشي مومثلي المنظمات الافريقية لتبادل المشاغل المشتركة وبحث اللقاءات المستقبلية للعمل الإقليمي.

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