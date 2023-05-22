Babnet

كاس العالم لكرة القدم اقل من 20 سنة: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الانقليزي 1-صفر

Publié le Lundi 22 Mai 2023 - 22:18 قراءة: 0 د, 47 ث
      
انقاد المنتخب الوطني التونسي لاقل من 20 سنة مساء اليوم الاثنين الى الهزيمة ضد نظيره الانقليزي بنتيجة 1- صفر في مباراة الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة لكاس العالم لهاته الفئة العمرية (الارجنتين من 20 ماي الى 11 جوان القادم) والتي احتضنها ملعب سيوداد دي لا بلاتا .
وجاء هدف المنتخب الانقليزي بفضل اللاعب داني سكرالت (25).

ويواجه المنتخب التونسي يوم الخميس القادم نظيره العراقي لحساب الجولة الثانية من منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا بملعب دييغو ارماندو مارادونا

واعتمد منتصر الوحيشي مدرب المنتخب الوطني التونسي لاقل من 20 سنة على التشكيلة الاساسية التالية في لقاء انقلترا:
ادريس العرفاوي - رائد بوشنيبة - علي السعودي - زين الدين ساسي - كريم العابد - غيث الوهابي - وائل الدربالي(مالك المهري 90) - سامي شوشان - شايم الجبالي(يوسف سنانة 90)- بشير يعقوب(راين نصراوي 80) - جبريل عثمان(محمد الضاوي 63) .





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267043


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 23 ماي 2023 | 3 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:12 19:28 16:06 12:23 05:06 03:21
Babnet
21°
 Babnet26° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1725°-1723°-1725°-1726°-18
  • Avoirs en devises
    21737,8

  • (22 Mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33342 DT        1$ =3,09075 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 Mai)   1563,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    