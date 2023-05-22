كاس العالم لكرة القدم اقل من 20 سنة: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الانقليزي 1-صفر

انقاد المنتخب الوطني التونسي لاقل من 20 سنة مساء اليوم الاثنين الى الهزيمة ضد نظيره الانقليزي بنتيجة 1- صفر في مباراة الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة لكاس العالم لهاته الفئة العمرية (الارجنتين من 20 ماي الى 11 جوان القادم) والتي احتضنها ملعب سيوداد دي لا بلاتا .وجاء هدف المنتخب الانقليزي بفضل اللاعب داني سكرالت (25).ويواجه المنتخب التونسي يوم الخميس القادم نظيره العراقي لحساب الجولة الثانية من منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا بملعب دييغو ارماندو مارادوناواعتمد منتصر الوحيشي مدرب المنتخب الوطني التونسي لاقل من 20 سنة على التشكيلة الاساسية التالية في لقاء انقلترا:ادريس العرفاوي - رائد بوشنيبة - علي السعودي - زين الدين ساسي - كريم العابد - غيث الوهابي - وائل الدربالي(مالك المهري 90) - سامي شوشان - شايم الجبالي(يوسف سنانة 90)- بشير يعقوب(راين نصراوي 80) - جبريل عثمان(محمد الضاوي 63) .