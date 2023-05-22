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بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة(سيدات): الزمالك المصري يحرز اللقب القاري

Publié le Lundi 22 Mai 2023 - 20:29 قراءة: 0 د, 39 ث
      
احرزت سيدات نادي الزمالك المصري لقب البطولة الافريقية للكرة الطائرة التي اسدل عليها الستار مساء اليوم الاثنين بتونس اثر فوزهن في لقاء الدور النهائي على نادي بايب لاين الكيني بنتيجة 3-1 تفاصيلها 25-22 و 18-25 و 25-15 و 25-17 الذي احتضنته قاعة نابل.

وكان النادي النسائي بقرطاج قد انهى مشاركته في منافسات بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة في المركز الثالث اثر انتصاره على سيدات مولدية الجزائر بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-16 و 25-14 و 25-17 في اللقاء الترتيبي من اجل المركزين الثالث و الرابع الذي احتضنته قاعة نابل.

وكان النادي النسائي بقرطاج قد انهزم مساء السبت امام نادي بايب لاين الكيني بنتيجة 3-2 تفاصيلها 25-18 و 25-27 و 23-25 و 25-23 و 9-15 في لقاء الدور نصف النهائي فيما خسرت مولدية الجزائر امام نادي الزمالك المصري بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الثاني .


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