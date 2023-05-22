بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة(سيدات): الزمالك المصري يحرز اللقب القاري

احرزت سيدات نادي الزمالك المصري لقب البطولة الافريقية للكرة الطائرة التي اسدل عليها الستار مساء اليوم الاثنين بتونس اثر فوزهن في لقاء الدور النهائي على نادي بايب لاين الكيني بنتيجة 3-1 تفاصيلها 25-22 و 18-25 و 25-15 و 25-17 الذي احتضنته قاعة نابل.



وكان النادي النسائي بقرطاج قد انهى مشاركته في منافسات بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة في المركز الثالث اثر انتصاره على سيدات مولدية الجزائر بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-16 و 25-14 و 25-17 في اللقاء الترتيبي من اجل المركزين الثالث و الرابع الذي احتضنته قاعة نابل.



وكان النادي النسائي بقرطاج قد انهزم مساء السبت امام نادي بايب لاين الكيني بنتيجة 3-2 تفاصيلها 25-18 و 25-27 و 23-25 و 25-23 و 9-15 في لقاء الدور نصف النهائي فيما خسرت مولدية الجزائر امام نادي الزمالك المصري بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الثاني .





