بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة (سيدات): النادي النسائي بقرطاج ينهي المسابقة في المركز الثالث





تونس 22 ماي 2023 (وات)-انهى النادي النسائي بقرطاج مشاركته في منافسات بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة التي يسدل عليها الستار اليوم بتونس في المركز الثالث اثر انتصاره على سيدات مولدية الجزائر بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-16 و 25-14 و 25-17 في اللقاء الترتيبي من اجل المركزين الثالث و الرابع الذي احتضنته قاعة نابل.

وكان النادي النسائي بقرطاج قد انهزم مساء السبت امام نادي بايب لاين الكيني بنتيجة 3-2 تفاصيلها 25-18 و 25-27 و 23-25 و 25-23 و 9-15 في لقاء الدور نصف النهائي فيما خسرت مولدية الجزائر امام نادي الزمالك المصري بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الثاني .

وسيجمع الدور النهائي للمسابقة القارية نادي الزمالك المصري بنادي بايب لاين الكيني في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين.









