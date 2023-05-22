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بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة (سيدات): النادي النسائي بقرطاج ينهي المسابقة في المركز الثالث

Publié le Lundi 22 Mai 2023 - 15:18 قراءة: 0 د, 35 ث
      


تونس 22 ماي 2023 (وات)-انهى النادي النسائي بقرطاج مشاركته في منافسات بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة التي يسدل عليها الستار اليوم بتونس في المركز الثالث اثر انتصاره على سيدات مولدية الجزائر بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-16 و 25-14 و 25-17 في اللقاء الترتيبي من اجل المركزين الثالث و الرابع الذي احتضنته قاعة نابل.
وكان النادي النسائي بقرطاج قد انهزم مساء السبت امام نادي بايب لاين الكيني بنتيجة 3-2 تفاصيلها 25-18 و 25-27 و 23-25 و 25-23 و 9-15 في لقاء الدور نصف النهائي فيما خسرت مولدية الجزائر امام نادي الزمالك المصري بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الثاني .
وسيجمع الدور النهائي للمسابقة القارية نادي الزمالك المصري بنادي بايب لاين الكيني في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين.




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