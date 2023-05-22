قبلي : اكتشاف آثار يرجح أنها تعود للعصر الروماني قرب مقام الولي الصالح سيدي علي بن سليمان ببشني

أكد ممثل المعهد الوطني للتراث بقبلي الدكتور مراد الشتوي صباح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" أنه تم اكتشاف آثار قرب مقام الولي الصالح سيدي علي بن سليمان بعمادة بشني من معتمدية الفوار، وذلك أثناء قيام أهالي هذه المنطقة ببناء غرفة قرب هذا المقام ستخصص لزوار مقام الولي الصالح.



وأضاف المصدر ذاته أن مصالح المعهد الوطني للتراث قامت موفي الأسبوع المنقضي بالتنقل على عين المكان لمعاينة الموقع والآثار المكتشفة، مع القيام بالتثبتات الأولية بالغرفة التي تم بناؤها (محيطها وداخلها)، ذلك أنها قد بنيت على بعض هذه الآثار التي تبين أنها تتمثل في حوض قديم يرجح أنه يعود للفترة الرومانية، إلى جانب وجود أسس جدران لمبان داخل الغرفة وبجانب مقام الولي الصالح.

كما أكد مراد الشتوي أنه قد تمت مراسلة مصالح المعهد الوطني للتراث للبحث في إمكانية رصد ميزانية لإجراء حفريات بالمكان، مع تواصل الحفريات (التي يجريها الفريق الذي تنقل على عين المكان) وذلك على امتداد الأيام المقبلة، لمزيد التحقق من طبيعة الآثار التي تم التفطن إليها، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أشغال البناء التي شهدها المكان.





