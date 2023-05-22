الكاف:اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة التقلبات الجوية المنتظرة

دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالكاف خلال اجتماعها الطارئ الملتئم مساء أمس الاحد بأخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للتوقي من اخطار التقلبات الجوية المنتظرة سيما إثر نشرات التحذير المتتالية للمعهد الوطني للرصد الجوي، وكذلك بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة في المناطق الحدوديّة بين تونس والجزائر.



ودعت اللجنة إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة تحسّبا لكل طارئ سيما ما يمكن أن تسبّبه الأمطار الغزيرة على الشريط الحدودي من سيلان وإرتفاع لمستوى المياه بالأودية وبمجاري مياه الأمطار بالجهة الغربية، مع ابقاء اللجنة الجهوية واللجان المحلية بالمعتمديات الحدودية في حالة انعقاد دائم ويقظة تامة لمتابعة الوضع والتدخل في الابان عند الضرورة.



وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية بالكاف، سالم اليوسفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على جاهزية كل الأطراف المتدخّلة في عمليات النجدة والإغاثة، سيما وأن كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة تهاطلت على الشريط الحدودي وتسببت في الترفيع في منسوب المياه في الأودية والسدود وأصبحت تشكل خطراً على مستعملي الطرقات وعلى تلاميذ المدارس في الشريط الحدودي.



وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه تمت دعوة مديري المؤسسات التربوية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتحسيس التلاميذ بعدم المجازفة وقطع الأودية عند ارتفاع منسوبها، مؤكدا على جاهزية كل الأطراف والتنسيق بينها للتدخل عند الضرورة وتوفير الوسائل اللازمة للقيام بعمليات النجدة والإغاثة كلما استدعت الضرورة.



