معين الشعباني مدربا جديدا للترجي الرياضي التونسي

أعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الاثنين التعاقد رسميا مع معين الشعباني لتولي تدريب أكابر فريق كرة القدم، خلفا لنبيل معلول الذي قدم استقالته عقب هزيمة الفريق أمام الأهلي المصري بنتيجة 3 - 0 على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.

وأورد الترجي الرياضي التونسي في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ "الهيئة المديرة أتمت التعاقد مع ابن النادي معين الشعباني مدربا لاكابر فريق كرة القدم ومجدي تراوي مساعدا له".

يذكر أنّ معين الشعباني سبق له أن تولى تدريب الترجي الرياضي من 2018 الى 2021 وقد توّج مع الفريق ببطولة الرابطة المحترفة الأولى في 4 مناسبات، وبكأس رابطة الأبطال الافريقية في مناسبتين، قبل أن يتجه لخوض تجربة احترفية في مصر مع المصري البورسعيدي ونادي سيراميكا تواليا بين 2021 و2023.





