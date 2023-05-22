- المدرب عماد بن يونس : " فوز الاتحاد 2-صفر في المنستير مهم جدا وسيسمح للفريق باللعب بأكثر أريحية في الإياب"

أكد مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري عماد بن يونس في تصريح صحفي بملعب مصطفي بن جنات إثر انتصاره فريق الاتحاد المنستيري على المحرق البحريني 2-0 أن تسيير مباراة العودة سيكون في ظروف افضل ة وسيسعى الفريق الى العودة بورقة الترشح إلى نهائيات كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.



وأوضح بن يونس أنّ الفوز بنتيجة 2-صفر مهم جدا وسيسمح للفريق باللعب بأكثر أريحية خلال مباراة الإياب بالبحرين خاصة أنّ لدى الفريق الإمكانيات للتسجيل في مباراة الاياب ايضا.

وبيّن أنّه من المسائل الايجابية هي الإضافة التي قدمها اللاعبون الذين دخلوا خلال التغييرات مشيرا لى ان "أومروا" لعب بشكل ممتاز وحسام تقا وكذلك بوبكر والعلوي وان الهدف الثاني كان نتيجة عملية مشتركة بينهما قائلا إنّ الفريق بدأ يعود بشكل جيّد مما يعطي خيارات أكثر تخول للفريق اللعب في قادم الجولات في ظروف أحسن.

وقال " سعى فريق المحرق البحريني الذي له تاريخ في المشاركات العربية الى "الحدّ من خطورة الاتحاد المنستيري في الشوط الأول وأراد مباغتتنا بهجمات سريعة غير أننا في الشوط الثاني ضغطنا أكثر وسجل الاتحاد الهدف الأول والثاني" .

وأضاف بوبكر تراوري في تصريح لوكالة "وات" أنّ فريق المحرق البحريني جيّد ووجد خلال الشوط الأوّل صعوبة لخلق فرص للتسديد ثم استطاع بعد ذلك من خلق الفرص والتسديد . وقال " أنّ اللاعبين سيحاولون خلال مقابلة الإياب تحقيق نتيجة جيدة للتأهل.

ومن جهته اعتبر التونسي ناصيف البياوي مدرب المحرق البحريني في تصريح صحفي أنّ فريق المحرق أضاع فرصة واضحة في بداية المباراة غير أنّ ضربة الجزاء في الشوط الثاني أعطت أسبقية معنوية للاتحاد الرياضي المنستيري.

وبيّن أنّ الاتحاد له لاعبين بدلاء محترمين جدّا ويمتلك حلولا هجومية أعطت نفسا هجوميا للفريق. وأكد أنّه راض عن أداء فريقه المحرق البحريني الذي سيكون قادرا في مقابلة الإياب على تحقيق نتيجة ايجابية ولعب مقابلة كبيرة في البحرين.

يذكر ان الاتحاد المنستيري فاز يوم الاحد بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير على نادي المحرق البحريبي في ذهاب الدور الاخير قبل المجموعات لمسابقة كاس الملك سلمان للاندية العربية بنتيجة 2-صفر



