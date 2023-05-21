تتويج الفيلم التونسي "نصف روح" في مهرجان عودة السينمائي الدولي بفلسطين

تحصّل فيلم "نصف روح" للمخرج التونسي مروان الطرابلسي، اليوم الأحد، على جائزة "مفتاح العودة" لأفضل فيلم روائي قصير ضمن الدورة السابعة من مهرجان عودة السينمائي الدولي بفلسطين.



وتنافس على جائزة "مفتاح العودة" 277 فيلما من 41 دولة، وفق ما ذكرته وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ الأحد.



وأكّدت الوزارة أنّ هذا التتويج هو الثامن للفيلم والمشاركة العالمية الثامنة والثلاثين، معتبرة أن هذا دليل على أهمية السينما التونسية وقيمتها الفنية وطنيا وإقليميا وعربيا.



وهنّأت الوزارة المخرج والقائمين على صنع وإنتاج وتوزيع فيلم "نصف روح" من ممثلين وتقنيين، مؤكدة عزمها على مواصلة دعم كل المبدعين والمثقفين التونسيين في شتى المجالات، ولاسيما في قطاع "الفن السابع".



وفيلم "نصف روح" هو من بطولة عبد القادر بن سعيد وآمنة الحلفاوي وإنتاج هاجر اللافي وهو مدعوم من وزارة الشؤون الثقافية.





