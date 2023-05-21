مستقبل المرسى يستعيد مكانه في الرابطة الاولى و نادي بنبلة يعود الى الثالثة

عاد مستقبل المرسى الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد 5 سنوات قضاها بين الرابطتين الثانية والثالثة. وعزز فريق الضاحية الشمالية موقفه في صدارة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الاولى) رغم هزيمته اليوم امام مستقبل وادي الليل 1-2 .

واصبح مستقبل المرسى المتصدر يملك في رصيده 44 نقطة ويتقدم باربع نقاط عن ملاحقه فريق شبيبة القيروان ( 39 نقطة) الذي انهزم ايضا اليوم على ميدانه امام جندوبة الرياضية بنتيجة 2-3 . ومهما تكن نتائج الجولة الاخيرة فان ابناء القناوية ضمنوا الصعود .



وبعد ان نزل الى الرابطة الثالثة في سبتمبر 2020 ( وذلك بعد 64 عام ) عاد مستقبل المرسى في افريل الماضي الى الرابطة الثانية بعد موسم وحيد في بطولة الهواة.وقد اعلن مستقبل المرسى اخصائي مسابقة الكاس والذي بلغ نهائي مسابقة كاس تونس في الموسم الماضي عودته مرة اخرى في ماي الجاري الى مكانه الطبيعي بالرابطة المحترفة الاولى.



ومن جهته عاد فريق قوافل قفصة الى الرابطةى المحترفة الاولى بعد غياب 7 سنوات عن رابطة النخبة الاولى بعد ان ضمن امس السبت صعوده الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك اثر فوزه على جمعية جربة بنتيجة 2-صفر في اطار الجولة 21 وقبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.

ورفع قوافل قفصة رصيده الى 49 نقطة متقدما ب3 نقاط على ملاحقه المباشر نادي حمام الانف (46) ومهما يكن من شان نتائج الجولة الاخيرة للمجموعة الثانية فان ابناء قفصة قد ضمنوا صعودهم باعتبار افضليتهم على مستوى الاهداف المسجلة في مرحلة الذهاب.



ومن جهة غادر النادي البنبلي بطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد موسم واحد فقط رغم فوزه اليوم على ميدانه على امل الرقبة 3-1 في منافسات المجموعة الاولى بعد ان اصبح يحتل المركز الاخير برصيد 20 نقطة وليس له اي امل في اللحاق بصاحب المركز العاشر مستقبل المحمدية ( 25 نقطة ) علما ان الفريقين الحادي عشر والثاني عشرفي نهاية السباق ينزلان الى بطولة الهواة .



وينتظر ان يتواصل التشويق الى الجولة الاخيرة للتعرف على الفريق الثاني الذي سيصاحب النادي البنبلي الى الرابطة الثالثة عن المجموعة الاولى من بين فرق مستقبل وادي الليل والنجم الرادسي وامل الرقبة ( 26 نقطة) وجندوبة الرياضية ومستقبل المحمدية ( 25 نقطة) واولمبيك مدنين ( 24 نقطة).



وكان الملعب الرياضي الصفاقسي غادر بدوره بطولة الرابطة المحترفة الثانية الى الرابطة الثالثة (مستوى الاول) اثر خسارته امس السبت امام القلعة الرياضية بنتيجة 1-صفر و تذيله لجدول الترتيب العام للمجموعة الثانية ب15 نقطة.

وينتظر ان تكشف الجولة الاخيرة من السباق عي الفريق النازل الثاني من كل مجموعة الى رابطة الهواة.



وفي ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة 21 من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم الاحد :



الاحد 21 ماي 2023

المجموعة الاولى

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى 2-1

ملعب المحمدية

مستقبل المحمدية - النجم الرادسي 1-0

ملعب بنبلة

النادي البنبلي - امل الرقبة 3-1

ملعب القيروان

شبيبة القيروان - جندوبة الرياضية 2-3

ملعب قابس

مستقبل قابس - نادي اولمبيك مدنين 2-1

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة - النادي القربي 2-1



مستقبل المرسى 44

شبيبة القيروان 39

امل جربة 30

النادي القربي 28

مستقبل قابس 27



مستقبل وادي الليل 26

النجم الرادسي 26

امل الرقبة 26

جندوبة الرياضية 25

مستقبل المحمدية 25

اولمبيك مدنين 24

النادي البنبلي 20



