هيئة الانتخابات تشارك في مؤتمر اقليمي بطرابلس حول تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات

شارك رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الأحد بالعاصمة الليبية طرابلس، في أشغال المؤتمر الإقليمي حول "تعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة:آليات وحلول"، الذي تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا، بالتعاون مع الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات والاتحاد النسائي الليبي.



وتولى بوعسكر، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات، رئاسة الجلسة الحوارية الخاصة بموضوع "دور الادارات والهيئات الانتخابية والمجتمع المدني في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات"، والقى مداخلة استعرض فيها الممارسات الفضلى التى يستوجب تطبيقها على المستوى التشريعي والتسيير الداخلي للهيئات والادارات الانتخابية، قصد تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والمشاركة في الشأن العام بكل حرية واستقلالية ومساواة مع الرجل.



ويترأس بوعسكر، الوفد التونسي المشارك في هذا المؤتمر الاقليمي، والذي يضم محمود الواعر عضو مجلس الهيئة ورشيدة الجويني مديرة التوعية والتحسيس بالهيئة.



