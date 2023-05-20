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بطولة الرابطة الاولى : التعادل الابيض يحسم مباراة الاولمبي الباجي و النجم الساحلي

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 18:51 قراءة: 1 د, 0 ث
      
حسم التعادل الابيض صفر-صفر مباراة الاولمبي الباجي و النجم الساحلي التي دارت مساء اليوم السبت بملعب بوجمعة الكميتي بباجة في اطار الدفعة الثانية للجولة السابعة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .
وعرفت المباراة اقصاء لاعب الاولمبي الباجي عصمان كومباصا منذ دق 14
وحافظ النجم الساحلي على صدارته ب19 نقطة بينما رفع الاولمبي الباجي رصيده الى 10 نقاط في المرتبة السادسة ملتحقا بالنادي الصفاقسي.

الثلاثاء 16 ماي 2023
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-الاتحاد المنستيري صفر-صفر

السبت 20 ماي 2023
ملعب باجة
الاولمبي الباجي-النجم الساحلي صفر-صفر
الاحد 21 ماي 2023
ملعب بن قردان س16
اتحاد بن قردان-النادي الافريقي

الثلاثاء 23 ماي 2023 س17
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-اتحاد تطاوين


الترتيب المؤقت
ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 19 7 5 1 1 7 2
2-النادي الافريقي 14 6 4 1 1 7 2
3 -اتحاد بن قردان 13 6 3 1 2 8 7
4-الاتحاد المنستيري 12 7 2 2 3 8 7
5-الترجي الرياضي 11 6 2 1 3 4 6
6-النادي الصفاقسي 10 7 2 3 2 5 3
7-الاولمبي الباجي 10 7 2 2 3 4 5
8-اتحاد تطاوين 3 6 0 1 5 2 13


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