تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد خلال الساعات 24 المنقضية

شهدت الساعات 24 ساعة الأخيرة (من الساعة السابعة من صباح أمس الجمعة إلى السابعة من صباح السبت) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار على عديد المناطق من البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.



//ولاية المنستير// معتمر 12 / السّاحلين 10 / بنبلة 45 / جمّال 8 / بني حسّان 5 / طبلبة 32 / قصر هلال 65 / المكنين 61 / الوردانين 3 / المنستير 28 / البقالطة 48 / زرمدين 10 / المنستير المدينة 55 المنستير الميناء 60 / منزل نور 10 / سيدي بنور 29 /



//ولاية المهدية// بومرداس 13 / السواسي 16 / هبيرة 1 / أولاد الشامخ 3 / شربان 6 / سيدي علوان 18/ المهدية الميناء 18 / الشابة 10 / الجم 20 / مندوبية الفلاحة 30 /



//ولاية جندوبة// وادي مليز 4 / بني مطير 13 / سد بوهرتمة 1 / غار الدماء 4 / عين دراهم 30 / فرنانة 2 / جندوبة 3 / طبرقة 8 / سد بربرة 25 /



//ولاية سوسة// النفيضة 6 / أكودة 17 / القلعة الكبرى 13 / بوفيشة 36 /



//ولاية تونس// تونس قرطاج 7 / سيدي بوسعيد 22 /



//ولاية بن عروس// بومهل 20 / فوشانة 16 /مقرين 13 /مرناق 14 / رادس 12 / الخليدية 16 / بن عروس 11 // حمام الأنف 12 / المحمدية 11 / بئر علي 10 /



//ولاية منوبة// المرناقية 28 / طبربة 3 / شواط 25 / الجديدة 5 / البطان 2 / برج العامري 4 / منوبة 21 /



//ولاية زغوان// سد وادي الكبير 7 / سد وادي الرمل 1 / عين عسكر 4 / الفحص 8 / مقرن 2 / بئر مشارقة 9 / زغوان 5 /



//ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 3 / غزالة 4 / العزيب 7 / أوتيك 3 / سونين 12 / ماطر 3 / تينجة 3 / رأس الجبل 6 / العالية 6 / غار الملح 6 / جومين 2 / سجنان 3 / بنزرت 5 /



//ولاية نابل// الحمامات 8 بوعرقوب 10 / دار شعبان 4 / تاكلسة 12 / الميدة 4 / قرمبالية 11 / قليبية 4 / حمام الغزاز 4 / بني خلاد 14 / سليمان 12 / منزل بوزلفة 10 / الهوارية 3 / نابل 8 /



//ولاية الكاف// تاجروين 14 / قلعة سنان 18 / الطويرف 3 / نبر 4 / وادي ملاق 3 / الدهماني 2 / القصور 3 / القلعة 3 / ساقية سيدي يوسف 3 / الكاف 3 / k13 8 / الكاف المدينة 2 /



//ولاية سيدي بوزيد// سيدي بوزيد الشرقية 3 / سيدي بوزيد الغربية 3 / جلمة 5 / الرقاب 5 / بئر الحفي 6 / بن عون 7 / المكناسي 6 / بوزيان 8 / المزونة 10 / سوق الجديد 10 / السعيدة 3 /



//ولاية قفصة// قفصة 10 / السند 10 / أم العرايس 2 / سيدي عيش 8 / زانوش 7 /



//ولاية القصرين// العيون 2 / فوسانة 2 / فريانة 2 / حاسي الفريد 2 / تالة 3 / حيدرة 4 / القصرين الجنوبية 2 / ماجل بلعباس 6 / القصرين الشمالية 8 /



//ولاية صفاقس// الغريبة 3 / بئر علي 10 / بوثدي 4 / ساقية الدائر 1 / جبنيانة 4 / العامرة 8 / منزل شاكر 12 / الحنشة 14 / عقارب 1 / صفاقس المطار 1 / صفاقس المدينة 1 / بوغرارة 7 / الشعال 3 /



//ولاية سليانة// كسرى 2 / سيدي بورويس 3 / مكثر 1 / سليانة 1 / بوعرادة 1 /



//ولاية باجة// نفزة 2 / تيبار 2 /



//ولاية قابس// منزل الحبيب 15 /



حالة الطقس بقيّة يوم السبت

تكون السماء، السبت، مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع نزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب الشرقي.

وتتواصل درجات الحرارة في الانخفاض لتتراوح القصوى منا بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 22 و28 درجة ببقية المناطق.

وتهب الرياح من القطاع الغربي قويّة نسبيا، فقوية من 40 إلى 60 كلم/ س بأغلب المناطق مع دواوير رملية محلية بالجنوب

ويكون البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج.



