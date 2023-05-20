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القصرين: تحويل أكثر من 4.8 ملايين د من العملة الصعبة حجزت بمنطقة حدودية بالجهة إلى البنك المركزي للتثبت من سلامتها (الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين)

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 15:13 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم هذه المحكمة، صلاح الدين الراشدي، بأن النيابة العمومية أذنت لمصالح البنك المركزي بالقيام بالإجراءات اللازمة للتثبت من سلامة مبلغ مالي من العملة الصعبة حجزته الوحدات الأمنية العاملة في منطقة حدودية بولاية القصرين تقدر قيمته الجملية بحولي 4 ملايين و82 ألف دينار (1.04 مليون أورو و455 ألف دولار).
وأوضح الراشدي، في تصريح إعلامي، اليوم السبت، أنه تم تحرير محضر في الغرض وحجز المبلغ المالي المذكور وإحالته الى مصالح البنك المركزي بإذن من النيابة العمومية للتثبت من سلامته.


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