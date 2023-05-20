وكالة التحكم في الطاقة والجمعية التونسية للسيارات تتفقان على انجاز دراسات في مجال تكنولوجيا الاقتصاد في الطاقة

كما اتفقت الوكالة والجمعية بمقتضى اتفاقية تعاون وقعتاها، الجمعة، على على تكوين لجنة متابعة لتقييم التقدم المسجل من قبل المؤسسات أعضاء الجمعية في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.وتندرج هذه الاتفاقية، التي تولى التوقيع عليها كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، ورئيس الجمعية التونسية للسيارات، نبهان بوشعالة، في تطبيق سياسة الدولة في برنامج الانتقال الطاقي ومرافقة المؤسسات الصناعية في الإجراءات التي تتخذها قصد الاقتصاد في الطاقة.وقد سبق التوقيع على الاتفاقية، التي تهدف الى تعزيز مجالات التعاون بشكل عام، تنظيم ملتقى تحسيسي لفائدة المؤسسات النشطة في قطاع السيارات المشتركين في الجمعية التونسية للسيارات في شهر مارس 2023، بهدف توعيتهم بضرورة الانخراط في برنامج الانتقال الطاقي وأهمية التحكم في الطاقة.وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المبادرة الخاصة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل" وذلك من خلال مشروع "شراكة لأجل التشغيل ودعم للمؤسسات الصغرى و المتوسطة في تونس"، بتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفيذ الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتونس بالتعاون مع وزارة الصناعة و المناجم والطاقة.