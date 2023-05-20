Babnet

وكالة التحكم في الطاقة والجمعية التونسية للسيارات تتفقان على انجاز دراسات في مجال تكنولوجيا الاقتصاد في الطاقة

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 08:03 قراءة: 0 د, 57 ث
      
اتفقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والجمعية التونسية للسيارات، على إنجاز دراسات مشتركة في مجال تكنولوجيا الاقتصاد في الطاقة التي يمكن تطبيقها في مجال صناعة السيارات.

كما اتفقت الوكالة والجمعية بمقتضى اتفاقية تعاون وقعتاها، الجمعة، على على تكوين لجنة متابعة لتقييم التقدم المسجل من قبل المؤسسات أعضاء الجمعية في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي تولى التوقيع عليها كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، ورئيس الجمعية التونسية للسيارات، نبهان بوشعالة، في تطبيق سياسة الدولة في برنامج الانتقال الطاقي ومرافقة المؤسسات الصناعية في الإجراءات التي تتخذها قصد الاقتصاد في الطاقة.
وقد سبق التوقيع على الاتفاقية، التي تهدف الى تعزيز مجالات التعاون بشكل عام، تنظيم ملتقى تحسيسي لفائدة المؤسسات النشطة في قطاع السيارات المشتركين في الجمعية التونسية للسيارات في شهر مارس 2023، بهدف توعيتهم بضرورة الانخراط في برنامج الانتقال الطاقي وأهمية التحكم في الطاقة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المبادرة الخاصة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل" وذلك من خلال مشروع "شراكة لأجل التشغيل ودعم للمؤسسات الصغرى و المتوسطة في تونس"، بتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفيذ الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتونس بالتعاون مع وزارة الصناعة و المناجم والطاقة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266883


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 20 ماي 2023 | 30 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:26 16:06 12:23 05:08 03:24
Babnet
15°
 Babnet21° Babnet % 100 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1522°-1724°-1626°-1727°-18
  • Avoirs en devises
    21820,7

  • (19 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,33177 DT        1$ =3,08331 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 Mai)   915,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    