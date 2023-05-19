الدائرة الاستعجالية لدى محكمة الاستئناف بتونس تشرع اليوم الجمعة في النظر في الدعوى الاستعجالية لطلب إلغاء قرار حجب أعداد التلاميذ

تشرع الدائرة الاستعجالية لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة، في النظر في الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها عدد من أولياء التلاميذ ضد الاتحاد العام التونسي للشغل لطلب إلغاء قرار نقابتي التعليم الأساسي والثانوي المتعلق بحجب أعداد التلاميذ عن إدارة المؤسسات التربوية، وفق ما أكده، المحامي مختار بوقرّة المكلف بهذه القضية.



وأوضح مختار بوقرّة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه قد تولى نيابة عن الأولياء المعنيين استئناف الحكم الابتدائي لدى محكمة الاستئناف بتونس التي كانت قد قضت يوم الثلاثاء 11 أفريل الماضي برفض الدعوى مشيرا إلى أن صدور الحكم النهائي لن يكون خلال هذه الجلسة.



من جهته دعا رئيس جمعية الأولياء و التلاميذ رضا الزهروني، في تصريح لـ (وات)، القضاء إلى العمل قدر الإمكان على تجنّب الإجراءات القانونية المطوّلة فيما يتعلق بهذه الدعوى والبت فيها في أقرب الآجال باعتبار ارتباطها بالزمن المدرسي وتسبب تعطلها في إلحاق ضغط كبير على التلاميذ الذين يجتازون الامتحانات خلال هذه الفترة



وشدّد على أن جمعيته تدعم بشدة كل مساعي الأولياء نحو الدفاع عن حق أبنائهم التلاميذ في التربية والتعليم مادامت في إطار يحترم القوانين و لا يدخل أي اضطراب على السير العادي للدروس .



ولفت إلى أن حل أزمة التعليم القائمة بين وزارة التربية و النقابات تتطلب قرارا سياسيا بامتياز باعتبار أن حيثيات الملف مالية بالأساس وهو ما يستدعي أخذ قرار فوري وسريع وحيني يقضي بتلبية جزء من مستحقات و مطالب منظوري نقابات التعليم خاصة و أن سلطة الإشراف أقرت بشرعيتها حسب تقديره



